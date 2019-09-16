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    Уряд наступного року планує виділити на будівництво доріг майже 70 млрд грн

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    Дорожній фонд у наступному році має зрости - Уряд наступного року планує виділити на будівництво доріг майже 70 млрд грн
    Дорожній фонд у наступному році має зрости
    Фото: Главком

    На будівництво і ремонт доріг також можуть спрямувати кошти міжнародних донорів

    На будівництво і ремонт доріг у держбюджеті на 2020 рік планують передбачити майже 70 млрд грн.

    Про це розповіла міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

    «Дорожній фонд у наступному році зростає. 100% акцизів буде перенаправлено в дорожній фонд. Відповідно до нашого макропрогнозу і прогнозу отриманих акцизів, це близько 70 млрд грн тільки за рахунок Державного дорожнього фонду. Однак економічне зростання і зростання акцизів цю суму також можуть збільшити», – цитує Маркарову «Гордон».

    Вона зазначила, що на будівництво і ремонт доріг також можуть спрямувати кошти міжнародних донорів.

    Нагадаємо, проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.

    Проєкт державного бюджету розрахували за курсом $28,2.

    В бюджеті на 2020 рік закладено 47,6 млрд на субсидії.

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