Уряд наступного року планує виділити на будівництво доріг майже 70 млрд грн
На будівництво і ремонт доріг також можуть спрямувати кошти міжнародних донорів
На будівництво і ремонт доріг у держбюджеті на 2020 рік планують передбачити майже 70 млрд грн.
Про це розповіла міністерка фінансів України Оксана Маркарова.
«Дорожній фонд у наступному році зростає. 100% акцизів буде перенаправлено в дорожній фонд. Відповідно до нашого макропрогнозу і прогнозу отриманих акцизів, це близько 70 млрд грн тільки за рахунок Державного дорожнього фонду. Однак економічне зростання і зростання акцизів цю суму також можуть збільшити», – цитує Маркарову «Гордон».
Вона зазначила, що на будівництво і ремонт доріг також можуть спрямувати кошти міжнародних донорів.
Нагадаємо, проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.
Проєкт державного бюджету розрахували за курсом $28,2.
В бюджеті на 2020 рік закладено 47,6 млрд на субсидії.