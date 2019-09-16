Уряд наступного року планує виділити на будівництво доріг майже 70 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дорожній фонд у наступному році має зрости Фото: Главком

На будівництво і ремонт доріг також можуть спрямувати кошти міжнародних донорів

На будівництво і ремонт доріг у держбюджеті на 2020 рік планують передбачити майже 70 млрд грн.

Про це розповіла міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

«Дорожній фонд у наступному році зростає. 100% акцизів буде перенаправлено в дорожній фонд. Відповідно до нашого макропрогнозу і прогнозу отриманих акцизів, це близько 70 млрд грн тільки за рахунок Державного дорожнього фонду. Однак економічне зростання і зростання акцизів цю суму також можуть збільшити», – цитує Маркарову «Гордон».

Вона зазначила, що на будівництво і ремонт доріг також можуть спрямувати кошти міжнародних донорів.

Нагадаємо, проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.

Проєкт державного бюджету розрахували за курсом $28,2.

В бюджеті на 2020 рік закладено 47,6 млрд на субсидії.