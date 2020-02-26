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    Уряд перевів студентів на лінії зіткнення на соцстипендіі та підвищив їх до 2,3 тис. гривень

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    Уряд перевів студентів на лінії зіткнення на соцстипендіі та підвищив їх до 2,3 тис. гривень
    Ілюстративне фото

    Право на соцстипендію надається не тільки студентам вищих навчальних закладів, а й студентам закладів професійної передвищої освіти

    Кабінет міністрів перевів студентів, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, на соціальні стипендії, підвищивши їх до 2,3 тис. гривень. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу.

    Згідно з ним, студентам (курсантам), які проживають на лінії зіткнення, надається право на виплату соціальної стипендії, яка становить 2360 гривень.

    Таке право надається не тільки студентам вищих навчальних закладів, а й студентам закладів професійної передвищої освіти.

    Зазначається, що соціальну стипендію також отримують діти учасників Революції Гідності, бойових дій, осіб з інвалідністю після війни і діти, позбавлені батьківського піклування.

    Розмір стипендії студентів професійної передвищої освіти становить 890 гривень, а студентів вишів - 1180 гривень.

    Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, студенти, які проживають на лінії зіткнення, і раніше могли користуватися правом на виплату соціальної стипендії при реєстрації як внутрішньо переміщені особи.

    Нагадаємо, 23 січня Кабмін скасував вікове обмеження до 23 років при отриманні соцстипендіі учасниками бойових дій.

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