Уряд перевів студентів на лінії зіткнення на соцстипендіі та підвищив їх до 2,3 тис. гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото

Право на соцстипендію надається не тільки студентам вищих навчальних закладів, а й студентам закладів професійної передвищої освіти

Кабінет міністрів перевів студентів, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, на соціальні стипендії, підвищивши їх до 2,3 тис. гривень. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу.

Згідно з ним, студентам (курсантам), які проживають на лінії зіткнення, надається право на виплату соціальної стипендії, яка становить 2360 гривень.

Таке право надається не тільки студентам вищих навчальних закладів, а й студентам закладів професійної передвищої освіти.

Зазначається, що соціальну стипендію також отримують діти учасників Революції Гідності, бойових дій, осіб з інвалідністю після війни і діти, позбавлені батьківського піклування.

Розмір стипендії студентів професійної передвищої освіти становить 890 гривень, а студентів вишів - 1180 гривень.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, студенти, які проживають на лінії зіткнення, і раніше могли користуватися правом на виплату соціальної стипендії при реєстрації як внутрішньо переміщені особи.

Нагадаємо, 23 січня Кабмін скасував вікове обмеження до 23 років при отриманні соцстипендіі учасниками бойових дій.