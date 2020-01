У Тернополі іноземна студентка випила отруту через завалений іспит



Іноземна студентка Тернопільського медичного університету після того, як втретє не склала іспит, випила невідому отруту та померла.

У місцевій поліції повідомили, що дівчина 1995 року народження прийшла до однокурсниць через проблеми в університеті, про які боялась розповісти батькам.

Того дня тіло дівчини знайшли біля будинку однокурсниць на вулиці Тролейбусній у Тернополі, а в їхній квартирі прощальну записку. Одна з версій — потерпіла випила невідому отруту.

За даними Terminovo, студентка 6-го курсу Бадмус Ололаде Рафіат втретє на склала іспит з педіатрії. Тому її внесли в списки на відрахування з вишу.

Після смерті дівчини сотні іноземних студентів влаштували протест в актовій залі Тернопільського медуніверситету. Вони принесли плакати з написом DR. Badmus is dead because of TDMU (Доктор Бадмус мертва через ТДМУ).

Студенти з інших країн вимагали від керівництва послаблення умов складання іспитів в університеті та звільнення свого декана. Іноземці вважають, що вимоги до них на іспитах дуже жорсткі.

«Також ми хочемо, щоб студентів не відраховували з шостого курсу, бо вони вже дуже багато провчилися», — розповів представник Всеукраїнської асоціації студентів Гани в Україні Кайзер Кодуах.

Ректор медуніверситету Михайло Корда пояснив, що студентку відправили на відрахування відповідно до положень університету. Він висловив готовність змінити правила, але не всупереч законодавству.

«Якщо за третім разом студент не складає іспиту, то його відраховують. І ось 6 студентів не склали з третьої спроби, одна із них — африканська студентка. На превеликий жаль, вона випила отруту», — прокоментував ректор смерть студентки.