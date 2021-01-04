Що буде із зарплатами у 2021 році? Роботодавці повідомили про свої плани

Майже 50% роботодавців поки не визначилися, що робити із зарплатами

Починаючи з березня 2020 року, зменшити зарплати своїм співробітникам через карантин були змушені 18,8% українських компаній. Натомість 72,4% повідомили, що карантин не вплинув на їхню роботу, і тому перегляду зарплат не було, а 8,8% компаній, навпаки, їх збільшили. Крім того, значна кількість роботодавців планує найближчим часом збільшити зарплати своїм працівникам.

Відповідні дані наведені в результатах опитування, проведеного серед українських роботодавців сайтом з пошуку роботи Jooble (Київ), повідомила пресслужба компанії.

Про свої плани щодо збільшення заробітних плат працівникам у 2021 році заявили 23,6% опитаних роботодавців. Залишити зарплати без змін вирішили 19,4% компаній. Зменшити ж їх планують 1,4% роботодавців, а майже половина з них – 49,5% – ще не визначилися в цьому питанні.

Згідно з опитуванням Jooble, зі скороченням персоналу через карантинні обмеження в 2020 році зіткнулися 21,6% компаній, в той час як 78,4% відзначили, що продовжують працювати в незмінному складі.

Також роботодавці розповіли про витрати на тестування. Повну компенсацію витрат, пов’язаних з тестуванням на Covid-19, пропонують тільки 18,8% компаній, часткову – 11,7%. Планують вводити систему компенсацій за тестування в найближчому майбутньому тільки 4,2% підприємств, а 58,2% компенсувати таких витрат поки що не планують.

Агенція зазначає, що в 2020 році дещо змінилися і підходи до найму персоналу. Для деяких нові обставини стали поштовхом до активного рекрутингу – 16,4% опитаних Jooble компаній на карантині почали наймати більше співробітників, ніж планували. 13,6% через карантин переглянули свої плани і зменшили обсяги найму.

Майже половина респондентів (46,8%) відповіли, що суттєвих змін у їхній роботі через карантин не відбулося, тому вони продовжили наймати людей згідно з планом. 23,2% заявили про тимчасове призупинення рекрутингу нових працівників через невизначеність перспектив.

При цьому майже у третини підприємств (30,6% опитаних) бюджет на рекрутинг зменшився, у 4,1% компаній, навпаки, збільшився. Однак у більшості компаній витрати, пов’язані з рекрутингом, не змінилися – про таку стабільність заявили 65,3% компаній.

Між іншим, із 1 січня українці зможуть самостійно обрати банк для отримання зарплати.

Читайте також: