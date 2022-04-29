Росія використовує склади в Придністров’ї для контрабанди зброї – розвідка

Під час навчань відпрацьовуються оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів в Ковбасній

Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки

Російська Федерація використовує склади боєприпасів у невизнаній «Придністровській молдавській республіці» для контрабанди зброї. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує ГУР Міноборони.

«30 років тому російська федерація окупувала територію Придністров’я. Кожного року там проводять мобілізаційні навчання з розміщеною на цій території оперативною групою російських військ. Під час навчань відпрацьовуються оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів в Ковбасній. Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди», – повідомив Скібіцький.

Окрім цього, представник воєнної розвідки України заявив, що сьогоднішня ситуація в регіоні – це явний сигнал про готовність РФ використати територію Придністров’я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й Республіки Молдова.

За словами Скібіцького, розвідка відстежує ситуацію у Придністров’ї. Там зараз іде боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби РФ Терористичні акти, які здійснені на території «ПМР», були спрямовані на примушення керівництва Придністров'я погодитись на розширення присутності російських військ. Вибухи будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Молдови відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років.

«Стосовно самих терактів – це характерний почерк ФСБ РФ. За нашими даними, все, що зараз відбувається на території Придністров’я, перебуває під контролем ФСБ РФ», – заявив Скібіцький.

Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін (відомий, як Стрєлков) запанікував через можливість входу українських військ у місто Тирасполь, яке зараз належить де-факто підконтрольному РФ Придністров'ю.