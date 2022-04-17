У постраждалі регіони постачаються 10 млн продуктових наборів – Свириденко

Продуктові набори складені з розрахунку забезпечення на один місяць для однієї людини

Жителі областей України, постраждалих від дій російських окупантів, забезпечуються необхідними продуктами. Зокрема, до цих регіонів відбувається постачання 10 мільйонів продуктових наборів тривалого зберігання.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

За словами Свириденко, продуктові набори складені з розрахунку забезпечення на один місяць для однієї людини.

«На реалізацією цієї програми вже виділено 5 млрд грн. До неї підключені 24 обласні військово-цивільні адміністрації та військово-цивільна адміністрація м. Києва. Швидкі та злагоджені дії дозволяють вчасно реагувати на гуманітарні загрози в регіонах і гарантують продовольчу безпеку для мільйонів українців», – зазначила вона.

Також Свириденко розповіла, що владі вдалося забезпечити безперебійне постачання гуманітарної допомоги через західний кордон, а силами «Укрзалізниці», «Укрпошти» та інших перевізників вантаж вчасно доставляється до населення.

«Це продукти харчування, одяг та взуття, лікарські засоби, товари медичного призначення, засоби гігієни. Силами Президента України, Офісу Президента та уряду ведеться постійний діалог з міжнародними організаціями, урядами, іноземними посадовцями, які отримують від нас перелік найбільш гострих потреб та навзаєм спрямовують гуманітарну допомогу», – підкреслила міністерка.

Окрім того, функціонує державна кредитна програма «5-7-9%», за допомогою якої ритейлери можуть отримати обігові кошти.

Як раніше повідомляв заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, за 50 днів війни Україна отримала 270 тисяч тонн гуманітарного вантажу.