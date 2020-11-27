Уряд поки не розглядатиме зміни до карантинної політики ─ Немчінов

На засіданні у середу, 2 грудня, будуть ухвалені рішення щодо введення інших карантинних обмежень або ж скасування карантину вихідного дня, ─ міністр

Кабінет міністрів України до наступної середи, 2 грудня, навряд чи ухвалить будь-які рішення щодо введення інших карантинних обмежень або ж скасування карантину вихідного дня. Про це сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у ранковому ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я не думаю, що до середи взагалі якісь рішення будуть ухвалені щодо того, як ми будемо продовжувати чи змінювати карантинну політику. Паралельно працює секретаріат РНБО, який дуже активно моніторить ситуацію та порівнює із прогнозами, які були, паралельно працюють аналітичні центри при уряді та в профільних міністерствах, у першу чергу у МОЗ. Є і пропозиції, які будуть виноситися на засідання уряду», ─ сказав Немчінов.

Урядовець нагадав, що попереду українців очікують ще одні карантинні вихідні.

«За підсумками аналізу загалом трьох тижнів карантину вихідного дня буде ухвалюватися відповідне рішення. Всі ми слідкуємо за щоденними даними щодо захворюваності та можемо проаналізувати, наскільки ... крива зростала протягом кількох тижнів», ─ наголосив Немчінов.

Міністр Кабінету міністрів, відповідаючи на запитання про те, чи може місцева влада у разі погіршення ситуації не чекати рішення уряду щодо запровадження локдауну, а ухвалювати його самостійно, зазначив:

«Із запровадженням карантину вихідного дня вся Україна опинилася у помаранчевій зоні, але ми не позбавляли можливості місцеві комісії ТЕБ та НС у разі потреби перейти до обмежень червоної зони, яке діяло попередньо. Тобто, якщо місцева влада ініціює такі питання, звичайно, вона на своєму рівні може це запроваджувати і, я думаю, що це логічно, бо якщо є локальні спалахи, це нормальна практика. Звично, ми це будемо абсолютно нормально сприймати».

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 26 листопада виявили 16 218 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 192 людей, попередньої доби (229), а одужали – 8 843 осіб (9 617). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 693 407 осіб, одужало – 326 238 осіб, летальних випадків – 11 909, проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.