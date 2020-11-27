«Орієнтуємося на єдину річ». МОЗ назвав головну умову тотального карантину

МОЗ вважає, що колапс медичної системи може наступити, якщо за добу реєструватимуть 25-30 тисяч хворих на добу

Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що рівень здатності медичної системи надавати допомогу буде головним критерієм для введення жорсткого карантину в Україні. Про це Степанов заявив в ефірі каналу Україна 24.

«Ми орієнтуємося на єдину річ – здатність медичної системи надавати медичну допомогу. У нас на сьогодні заповнено 50% ліжок у лікарнях в цілому по країні. В деяких регіонах понад 60% – Чернігівська область та інші. Але водночас підстав вводити локдаун завтра, бо не витримає медична система, у нас зараз немає», – сказав він.

Міністр розповів, за яких показників медична система не витримає удару пандемії .

«Загроза колапсу медичної системи може бути, якщо буде понад 75% заповнених ліжок. І такі речі ми можемо побачити, якщо кількість хворих буде наближатися до цифри 25-30 тис. хворих на добу. В такому випадку це буде загроза колапсу медичної системи», – сказав він.

За минулу добу 26 листопада в Україні виявили 16 218 нових хворих на коронавірус. Це новий антирекорд.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив загальний карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.



