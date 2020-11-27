Локдаун зведе до нуля зараження коронавірусом – МОЗ

МОЗ: Локдаун є найкращим способом зменшити захворюваність на COVID-19

У МОЗ розглядають різні варіанти реагування на ситуацію з коронавірусом.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що введення локдауну в Україні розірве ланцюг передачі коронавірусу і може звести захворюваність до нуля. Про це він розповів на онлайн-брифінгу у п'ятницю, 27 листопада.

«З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розірвання повністю ланцюгу передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, зменшення захворюваності на COVID-19, практично його можна звести до нуля», – заявив він.

За словами Степанова, передумовами для введення жорсткого карантину – епідситуація та навантаження на медичну систему. Наразі у МОЗ викликають побоювання новорічні свята, адже можливі великі скупчення людей під час зимових свят.

Загалом, у МОЗ розглядають різні варіанти реагування на ситуацію з коронавірусом.

За минулу добу 26 листопада в Україні виявили 16 218 нових хворих на коронавірус. Це новий антирекорд.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив загальний карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.