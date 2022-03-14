Уряд послабить податки для малого та середнього бізнесу

Важливо, щоб уже починалося відновлення України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки держава воює, а народ захищається, необхідно зберегти економіку, наскільки це можливо.

Президент зауважив, що економічне придушення – це одне із завдань війни, яку ведуть проти України. Необхідно відбитися і від цього. Необхідно зберегти економіку.

«Уряд отримав чітке доручення повернути малий та середній бізнес. Усунути все, що заважає, максимально послабити податки, прибрати всі складнощі, щоб система не тиснула і люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть. На час війни та після неї потрібна нова податкова модель, потрібно оновити і фінансові щеплення», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв повідомити результати переговорів із РФ.

Також аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.

Раніше Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.