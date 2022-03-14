Угорщина знайшла причину, аби не заважати Путіну вбивати українців

Угорщина не даватиме Україні зброю через атаку Росії на базу під Львовом

Міністерство закордонних справ Угорщини випустило заяву, з поясненням, чому вони не поставлятимуть летальну зброю в Україну.

«Удар по базі поблизу Львова підтверджує небезпеку постачання зброї Києву, тому Угорщина залишиться при своєму рішенні і не відправлятиме в Україну війська чи озброєння», – заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки до Європи обговорив із союзниками в ЄС та НАТО, як збільшити тиск на РФ та допомогти Україні. 6 березня Блінкен на питання журналістів про те, чи дадуть США «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надавати Україні бойові літаки, Блінкен відповів ствердно. Це сталось через день після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу з проханням надати їх.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з Блінкеном заявив, що є країни, готові надати нам літаки.

Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

Додамо, що кількома днями раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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