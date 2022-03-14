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    Інсулін можна буде отримати безкоштовно

    Уряд постановив на період воєнного стану надавати інсулін безкоштовно - Інсулін можна буде отримати безкоштовно
    Уряд постановив на період воєнного стану надавати інсулін безкоштовно
    фото з відкритих джерел

    Оприлюднено список аптек, де можна отримати ліки

    Кабінет міністрів вирішив надавати інсулін громадянам безкоштовно на час дії воєнного стану. Про це із посиланням на рішення уряду повідомили у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони.

    Згідно з рішенням:

    • суб’єктам господарювання за договорами про реімбурсацію здійснюється повне відшкодування вартості препаратів інсуліну з держбюджету
    • доплата з пацієнтів не стягується, положення щодо часткового відшкодування вартості препаратів інсуліну, розрахунку суми доплати за препарати інсуліну, що сплачуються пацієнтами аптечному закладу, – не застосовуються.

    Безкоштовний інсулін можна буде отримати у визначених аптеках у більшості регіонів.

    Раніше МОЗ повідомляв, що країна-агресор блокує вчасну поставку ліків на окуповані території.

    Водночас, зважаючи на ситуацію, Україна більш-менш забезпечена ліками. Закупівлі продовжуються. За останній час Україна отримала понад 500 тонн ліків. Йдеться і про державні закупівлі, і про гуманітарну допомогу. Зокрема, 12 березня держава отримала понад 20 тонн ліків, які надав уряд Індії.

    Нагадаємо, у Херсоні майже вичерпані запаси ліків та продуктів, потрібен «зелений коридор».

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    Теги: ліки медичні препарати лікарські препарати аптека уряд
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    Інсулін можна буде отримати безкоштовно