Інсулін можна буде отримати безкоштовно
Оприлюднено список аптек, де можна отримати ліки
Кабінет міністрів вирішив надавати інсулін громадянам безкоштовно на час дії воєнного стану. Про це із посиланням на рішення уряду повідомили у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони.
Згідно з рішенням:
- суб’єктам господарювання за договорами про реімбурсацію здійснюється повне відшкодування вартості препаратів інсуліну з держбюджету
- доплата з пацієнтів не стягується, положення щодо часткового відшкодування вартості препаратів інсуліну, розрахунку суми доплати за препарати інсуліну, що сплачуються пацієнтами аптечному закладу, – не застосовуються.
Безкоштовний інсулін можна буде отримати у визначених аптеках у більшості регіонів.
Раніше МОЗ повідомляв, що країна-агресор блокує вчасну поставку ліків на окуповані території.
Водночас, зважаючи на ситуацію, Україна більш-менш забезпечена ліками. Закупівлі продовжуються. За останній час Україна отримала понад 500 тонн ліків. Йдеться і про державні закупівлі, і про гуманітарну допомогу. Зокрема, 12 березня держава отримала понад 20 тонн ліків, які надав уряд Індії.
Нагадаємо, у Херсоні майже вичерпані запаси ліків та продуктів, потрібен «зелений коридор».