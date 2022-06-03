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    Новини

    Уряд повідомив, скільки вдалося звільнити населених пунктів за 100 днів війни

    Кирило Тимошенко розповів про успіхи України за перші 100 днів війни - Уряд повідомив, скільки вдалося звільнити населених пунктів за 100 днів війни
    Кирило Тимошенко розповів про успіхи України за перші 100 днів війни
    фото: Офіс президента

    Триває відновлення інфраструктури на звільнених територіях

    На сьогодні звільнено 1 017 населених пункти. Таку цифру озвучив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    За його словами, 1 194 об’єкти житлової та соціальної інфраструктури повністю відновлено. Також:

    • розміновано 370 населених пункти;
    • автомобільне сполучення відкрито у понад 700 населених пунктах;
    • продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах;
    • у понад 300 населених пунктах відновили роботу банки.

    «100 днів війни – 100 днів незламності!!! Триває відновлення інфраструктури на звільнених територіях», – заявив Тимошенко.

    Нагадаємо, попри нищівні удари ворога в країні триває активна ліквідація наслідків руйнацій. За дорученням уряду на деокупованих територіях місцева влада, комунальні служби, дорожники та ДСНС проводять роботи з відновлення втраченої інфраструктури, повідмоляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «Наразі на деокупованих територіях Національна поліція відновила роботу у 650 населених пунктах. На 76% відновлено послуги мобільного зв‘язку та Інтернету. Укрпошта працює у 821 населеному пункті з понад тисячі деокупованих», – розповів Тимошенко.

    Теги: росія окупанти війна місцева влада Україна уряд Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Уряд повідомив, скільки вдалося звільнити населених пунктів за 100 днів війни