Уряд повідомив, скільки вдалося звільнити населених пунктів за 100 днів війни

Кирило Тимошенко розповів про успіхи України за перші 100 днів війни

Триває відновлення інфраструктури на звільнених територіях

На сьогодні звільнено 1 017 населених пункти. Таку цифру озвучив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, 1 194 об’єкти житлової та соціальної інфраструктури повністю відновлено. Також:

розміновано 370 населених пункти;

автомобільне сполучення відкрито у понад 700 населених пунктах;

продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах;

у понад 300 населених пунктах відновили роботу банки.

«100 днів війни – 100 днів незламності!!! Триває відновлення інфраструктури на звільнених територіях», – заявив Тимошенко.

Нагадаємо, попри нищівні удари ворога в країні триває активна ліквідація наслідків руйнацій. За дорученням уряду на деокупованих територіях місцева влада, комунальні служби, дорожники та ДСНС проводять роботи з відновлення втраченої інфраструктури, повідмоляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Наразі на деокупованих територіях Національна поліція відновила роботу у 650 населених пунктах. На 76% відновлено послуги мобільного зв‘язку та Інтернету. Укрпошта працює у 821 населеному пункті з понад тисячі деокупованих», – розповів Тимошенко.