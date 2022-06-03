Уряд повідомив, скільки вдалося звільнити населених пунктів за 100 днів війни
Триває відновлення інфраструктури на звільнених територіях
На сьогодні звільнено 1 017 населених пункти. Таку цифру озвучив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, 1 194 об’єкти житлової та соціальної інфраструктури повністю відновлено. Також:
- розміновано 370 населених пункти;
- автомобільне сполучення відкрито у понад 700 населених пунктах;
- продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах;
- у понад 300 населених пунктах відновили роботу банки.
«100 днів війни – 100 днів незламності!!! Триває відновлення інфраструктури на звільнених територіях», – заявив Тимошенко.
Нагадаємо, попри нищівні удари ворога в країні триває активна ліквідація наслідків руйнацій. За дорученням уряду на деокупованих територіях місцева влада, комунальні служби, дорожники та ДСНС проводять роботи з відновлення втраченої інфраструктури, повідмоляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
«Наразі на деокупованих територіях Національна поліція відновила роботу у 650 населених пунктах. На 76% відновлено послуги мобільного зв‘язку та Інтернету. Укрпошта працює у 821 населеному пункті з понад тисячі деокупованих», – розповів Тимошенко.