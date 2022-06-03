100 днів війни. Зеленський із командою заспокоїв українців (відео)

Зеленський наголосив, що з командою докладає максимум зусиль для звільнення України

Президент наголосив, що усі перебувають на Банковій, за межі столиці ніхто не виїхав

На сотий день повномасштабного вторгнення Росії на територію України президент Володимир Зеленський нагадав, що уся його команда активно працює на Банковій, усі в Києві і працюють на захистом нашої держави. Про це Зеленський повідомив своєму відеозверненні.

«Лідер фракції тут, голова Офісу президента України тут, прем’єр-міністр України Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більша. Збройні сили України тут. Найголовніше наш народ тут. Захищаємо Україну вже сто днів. Перемога за нами, Слава Україні!», –йдеться у відеозверненні президента.

Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

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