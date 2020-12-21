Уряд призначив керівника Держгеокадастру

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру став Олексій Пінчук

Кабмін призначив на позачерговому засіданні 21 грудня тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Олексія Пінчука. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан у Facebook.

Зазначається, що Романа Лещенка звільнено з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у зв'язку з обранням міністром АПК.

Також згідно з повідомлення Мокана було звільнено:

Юлію Свириденко з посади першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за власним бажанням).

Дениса Каплунова з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.

Сергія Шкарлета з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції (у зв'язку із обранням на посаду Міністра МОН.

Нагадаємо, 19 грудня нардепи від «Європейської солідарності» внесли постанову про звільнення Шкарлета.

Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів.