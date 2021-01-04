Неподалік української станції «Академік Вернадський» стався масштабний розкол криги

Висота відколотої частини становить близько 20 метрів, це майже семиповерховий будинок

Неподалік української антарктичної станції «Академік Вернадський» на острові Галіндез стався масштабний розкол криги на льодовику Woozle Hill. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у соцмережі Facebook.

«У цьому районі відкол такого масштабу стався вперше. Висота відколотої частини становить десь 20 метрів, це майже як 7-поверховий будинок. Ширина – 5 м», – йдеться у повідомленні

Зазначається, що тріщина на місці відколу була давно, тому вчені постійно спостерігали за льодовиком.

Фото зі сторінки Національного антарктичного наукового центру

«Вивчення природної криги в Антарктиді – один із постійних напрямів досліджень українських полярників. Учені спостерігають за тим, як змінюються льодовики: тануть чи навпаки приростають, з якою швидкістю це відбувається, як утворюються тріщини, куди рухається крига тощо. Ці дослідження є важливими, адже льодовики, як і, приміром, пінгвіни чи щучник, «розповідають» про зміни клімату в усьому світі», – наголосили в центрі.

Фото зі сторінки Національного антарктичного наукового центру

Як повідомлялося, в Антарктиді біля станції «Академік Вернадський» народилися перші пінгвіни дженту.

Нагадаємо, що українські науковці вирушили на Південний океан, щоб дослідити крижану рибу, криль, китів і паразитів.