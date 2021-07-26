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    «Уряд проголосують найближчими днями». Санду окреслила перші завдання для майбутнього Кабміну Молдови

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    Перше засідання парламенту Республіки Молдова XI скликання - «Уряд проголосують найближчими днями». Санду окреслила перші завдання для майбутнього Кабміну Молдови
    Перше засідання парламенту Республіки Молдова XI скликання
    Фото: esp.md

    Президентка сподівається, що новий уряд ефективно боротиметься з корупцією

    Найближчими днями новий склад парламенту має проголосувати за призначення уряду. Про це заявила президентка Республіки Молдова Майя Санду під час свого виступу на першому урочистому засіданні новообраного парламенту у понеділок, 26 липня, – передає кореспондент «Главкому».

    «Найближчими днями проголосують за уряд. Разом з парламентом він повинен знайти термінові рішення безлічі проблем, спричинених безвідповідальністю та корупцією попередніх урядів», – повідомила Санду.

    Президентка Молдови підкреслила, що уряд спільно з парламентом мають зменшити наслідки від підписаних попередньою владою збиткових контрактів та вивести державні підприємства з банкрутства.

    «Він (уряд – ред.) повинен повернути важливе державне майно. Він має очистити державні установи по черзі від корумпованих інтересів та забезпечити їх функціональність. Необхідно терміново відновити зовнішнє фінансування та розблокувати важливі проєкти, в тому числі в галузі інфраструктури, які перебувають у стагнації через корупцію або поганий потенціал реалізації. Ми можемо досягти успіху в цих зусиллях, лише якщо закріпимо правильні цінності в суспільному та адміністративному житті нашої країни. Це не просто красиві слова – вони стосуються конкретних дій кожного державного службовця щодня», – додала Санду.

    Нагадаємо, близько року при владі у Молдові перебуває тимчасовий уряд Ауреліу Чокоя. До слова, 11 липня у Молдові відбулися дострокові парламентські вибори після того, як з приходом до влади президентки Майї Санду парламент було розпущено.

    Пропрезидентська партія «Дія та солідарність» здобула близько 52% підтримки виборців і отримала у парламенті 63 зі 101 мандата. Також у новому складі парламенту будуть представлені соціалісти із 23 мандатами та Партія «Шор» – шість мандатів.

    Як повідомляв «Главком» у п’ятницю, 23 липня, Конституційний суд Молдови визнав законними результати виборів та затвердив мандати обранців.

    Теги: вибори Молдова уряд парламент Майя Санду
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    «Уряд проголосують найближчими днями». Санду окреслила перші завдання для майбутнього Кабміну Молдови