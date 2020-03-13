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    Уряд скасував ліцензування будкомпаній і запровадив сертифікацію виконавця робіт

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    Уряд скасував ліцензування будкомпаній і запровадив сертифікацію виконавця робіт
    Фото: president.gov.ua

    Денис Шмигаль: сертифікується конкретна людина, яка несе майнову та кримінальну відповідальність

    Кабінет міністрів скасував ліцензування будівельних компаній і ввів замість нього сертифікацію відповідального виконавця будівельних робіт. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

    «Тобто конкретна людина, яка несе майнову та кримінальну відповідальність, сертифікується. Наявність такого сертифікованого виконавця робіт у компанії дає їй змогу займатися будівництвом», - прокоментував він.

    Шмигаль зазначив, що така людина нестиме особисту відповідальність за проведення будівельних робіт.

    Як повідомлялося, Кабмін вирішив ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

    Денис Шмигаль поінформував, що замість ДАБІ буде створено три нові структури.

    «В Україні будуть створені Державна сервісна служба з містобудування, яка виконуватиме реєстраційні функції у будівництві, Державне агентство з техрегулювання, яке займатиметься оновленням державних будівельних норм та запровадженням параметричної системи у будівельній галузі, а також Державна інспекція з містобудування, яка виконуватиме функції нагляду та контролю в будівельній галузі», - уточнив прем'єр.

    Шмигаль зазначив, що Державна інспекція з містобудування та Державне агентство з техрегулювання будуть створені відповідно у червні та вересні цього року.

    Кабмін ДАБІ уряд інспекція Денис Шмигаль
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