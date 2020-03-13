Кабмін планує знову проводити засідання онлайн



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Трансляція засідань онлайн має підвищити ефективність діяльності уряду - міністр цифрової трасформації

Голава уряду приймати рішення про проведення онлайн-засідання Кабміну або про онлайн-участь у ньому членів уряду

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що передбачає можливість проведення засідань онлайн. Про це йшлося на виїзному засіданні уряду, у якому брав участь президент Володимир Зеленський.

«Міністерство цифрової трансформації України подає на розгляд Кабінету міністрів проєкт постанови про внесення зміни до 14 параграфу регламенту Кабінету мінстрів України. Метою прийняття акту є підвищення ефективності діяльності Кабінету міністрів шляхом передбачення можливості проведення онлайн-засідання уряду», - зазначив на засіданні віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр зауважив, що пропонується надати дозвіл главі уряду приймати рішення про проведення онлайн-засідання Кабміну або про онлайн-участь у ньому членів уряду.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року експрем’єр-міністр Олексій Гончарук вирішив закрити засідання уряду для журналістів. Своє рішення Гончарук обгрунтував тим, що онлайн трансляції засідань уряду «це показуха».

Як повідомлялося, сьогодні, 13 березня, Кабмін провів виїзне засідання уряду за участю Зеленського.

На засіданні уряд ліквідував Державну архітектурно-будівельну комісію.