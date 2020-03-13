Кабмін проголосував за ліквідацію Держархбудінспекції



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За ліквідацію ДАБІ проголосували на виїзному засіданні Кабміну

Кабінет міністрів проголосував за ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Про це йшлося під час виїзного засідання уряду, у якому бере участь президент Володимир Зеленський.

«Ми ліквідуємо Держархбудінспекцію», - оголосив прем'єр - міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, питання ліквідації ДАБІ містилося в порядку денному виїзного засідання. За словами Шмигаля, уряд працює над ліквідацією найбільш корупційних органів. Він додав, що є ще ряд органів, які є корупційними та підлягають або ліквідації, або реформуванню.

Нагадаємо, новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль ще до призначення головою уряду анонсував свою першу масштабну реформу, що стосувалася Державної архітектуро-будівельної інспекції (ДАБІ), яка видає дозволи на будівництво та контролює його.

Попередниця Шмигаля на посаді міністра Альона Бабак багато розповідала про корупцію в ДАБІ, а в своєму «прощальному слові» з трибуни Верховної Ради заявила про тиск будівельної мафії і пообіцяла, що й після її відставки президент та правоохоронні органи не припинять боротьбу з мафіозі.

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