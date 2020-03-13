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    Економіка та фінанси

    Кабмін проголосував за ліквідацію Держархбудінспекції

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    Кабмін проголосував за ліквідацію Держархбудінспекції

    За ліквідацію ДАБІ проголосували на виїзному засіданні Кабміну

    Кабінет міністрів проголосував за ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Про це йшлося під час виїзного засідання уряду, у якому бере участь президент Володимир Зеленський.

    «Ми ліквідуємо Держархбудінспекцію», - оголосив прем'єр - міністр Денис Шмигаль.

    Нагадаємо, питання ліквідації ДАБІ містилося в порядку денному виїзного засідання. За словами Шмигаля, уряд працює над ліквідацією найбільш корупційних органів. Він додав, що є ще ряд органів, які є корупційними та підлягають або ліквідації, або реформуванню.

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    Нагадаємо, новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль ще до призначення головою уряду анонсував свою першу масштабну реформу, що стосувалася Державної архітектуро-будівельної інспекції (ДАБІ), яка видає дозволи на будівництво та контролює його.

    Попередниця Шмигаля на посаді міністра Альона Бабак багато розповідала про корупцію в ДАБІ, а в своєму «прощальному слові» з трибуни Верховної Ради заявила про тиск будівельної мафії і пообіцяла, що й після її відставки президент та правоохоронні органи не припинять боротьбу з мафіозі.

     Читайте більше: 
    Будівельна афера уряду. Що з’явиться замість корупційної ДАБІ
    Кабмін будівництво Володимир Зеленський президент ДАБІ Денис Шмигаль Альона Бабак
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