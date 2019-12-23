Алгоритм політики Кремля: війна, захоплення чужих територій і репресії

Події протягом двох століть повторюються як за нотами

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Путин любит говорить о продолжении «вековых традиций российской государственности». Вопреки обыкновению, здесь он не врет. Преемственность имперского курса с Романовыми и Сталиным видна невооруженным глазом. Возьмем, например,Кавказа и Крым. Здесь какое-то дежавю, события на протяжении двух веков повторяются как по нотам. Алгоритм политики Кремля: война, захват чужих территорий, репрессии и изгнание народов со своих земель. Так было и при Романовых, и при Сталине, и при Путине.

Кавказ

Империя Романовых: многолетняя захватническая Кавказская война, давление на покоренные народы, вынудившее значительную часть местного населения бежать за границу.

СССР: сталинские репрессии и высылка кавказских народов.

РФ: чеченские войны Ельцина и Путина, преступления против мирного населения, волна беженцев.

Крым

Империя Романовых: захват Крыма и постепенное вытеснение оттуда крымских татар.

СССР: сталинские репрессии, высылка крымских татар и некоторых других народов из Крыма.

РФ: путинский второй захват Крыма, репрессии против крымских татар.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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