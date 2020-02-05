Прем’єр: зарплату високопосадовців прив’яжуть до середньої по Україні



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Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат

Вся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця

Розмір зарплати міністрів, заступників міністрів та інших високопосадовців в Україні уряд прив’яже до середньої зарплати по країні.

Про це заявив під час наради в Офісі президента за участю представників Кабміну і Верховної Ради прем'єрміністр України Олексій Гончарук,.

«Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій — максимальна премія буде не більше ніж один оклад», — сказав прем’єр.

Гончарук переконує, що інформація про зарплати керівництва Кабміну буде публічною, її публікуватимуть щомісяця. Також уряд попросив наглядову раду НАК «Нафтогаз України» утриматися від виплат великих премій керівництву.

Водночас в Офісі президента повідомили, що глава держави на нараді підтримав рішення уряду обмежити зарплати чиновників.

«Мені здається, дуже справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також», — зазначив Зеленський.

Раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет запропонував прив’язати премії президента, голови уряду та спікера парламенту до показників зростання економіки України.

Нагадаємо, у середині січня президент Володимир Зеленський доручив прем'єрміністру Олексію Гончаруку розібратися з виплатами високих премій керівництву НАК «Нафтогаз України».