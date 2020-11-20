Уряд Узбекистану вирішив боротися з надмірною вагою у чиновників

Влада обіцяє громадянам платити за кожні 10 тисяч кроків у день на електронний гаманець

З липня наступного року планується запустити систему, що в онлайн режимі стежитиме за вагою чиновників

Міністерство фізичної культури і спорту Узбекистану з 1 липня 2021 року має намір запровадити моніторинг за надмірною вагою чиновників в онлайн-режимі на основі складеного рейтингу. Про це пише узбецька служба Радіо Свобода.

Зазначається, що до наступного року у відомстві планують розробити критерії оцінки рівня надмірної ваги керівників і співробітників держорганів.

Представники міністерства повідомили, що з наступного навчального року в державних органах й організаціях запровадять спеціальні перерви для занять виробничою гімнастикою.

До першого вересня 2021 року влада планує видати «Енциклопедію національних спортивних і народних ігор Республіки Узбекистан».

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв у березні 2019 року дав міліціонерам із надмірною вагою пів року на схуднення.

У листопаді цього року Мірзійоєв підписав указ, що передбачає розвиток масового спорту серед населення. Пріоритетними видами спорту стануть ходьба, біг, міні-футбол, велоспорт, бадмінтон, стрітбол, воркаут на вулиці і в селах.

Влада також обіцяла громадянам платити за кожні 10 тисяч кроків у день на електронний гаманець. Тим, хто пройшов найбільшу відстань по району або місту, переведуть 300 тисяч сумів (28 доларів), по регіону – 500 тисяч сумів (48 доларів), по республіці – 1 млн сумів (96 доларів).

У 2019 році Узбекистан очолив рейтинг країн із найвищим рівнем смертності через неправильне харчування, згідно з дослідженням вчених Єнського університету.