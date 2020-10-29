Ще одна країна відкрила кордони для українських туристів



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Нещодавно додалась ще одна країна

Для українців вже відкриті 59 держав

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, скільки країн відкриті для українців. Про це заявив на брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба.



Додався Узбекистан, зазначив міністр.



«Відкритими або відносно відкритими залишаються 59 країн», – заявив він.

Всього ж, за словами міністра, для українців відкриті 59 держав. Що ж стосується Узбекистану, то, за словами, Кулеби, країна не дуже популярна серед наших туристів, хоча там є безліч красивих місць. Повний список держав, які можна відвідати навіть попри пандемію, можна побачити на інтерактивній карті на офіційному сайті МЗС України.

Нагадаємо, що після відкриття кордонів в Україну в'їхало майже 6 тисяч іноземців.

Крім того, з 28 серпня в Україні набула чинності заборона на в'їзд іноземних громадян терміном на один місяць. У той же час кордони залишалися відкритими для іноземних студентів, військових, які проходять службу в Україні, дипломатів, водіїв, членів екіпажів і так далі.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що Україна може відкрити кордони для іноземців при спаді захворюваності на коронавірус. Однак, як показує практика, закриття кордонів просто не будуть продовжувати.

Також, після 28 вересня Україна не планує продовжувати заборону на в'їзд іноземців.