Асоціація з ЄС: у 2019 році Україна виконала лише 37% завдань за угодою



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Найгірший прогрес Україна показала у сферах «Статистика і обмін інформацією», «Управління державними фінансами» та «Захист прав споживачів»

Парламент, уряд та інші органи виконавчої влади минулого року виконали лише 37% від запланованих завдань за Угодою про асоціацію з ЄС – це найнижчий показник за останні роки.

Про це свідчить урядовий звіт про виконання угоди.

Найвищий рівень виконання завдань показав уряд – 53% від заходів, передбачених згідно з планом. Верховна Рада виконала лише 12% завдань, інші органи державної влади – 21%.

«Протягом 2019 року було виконано 100% завдань у сферах «Політичний діалог, національна безпека та оборона», «Освіта, навчання, молодь», «Фінансове співробітництво та боротьба з шахрайством», а також «Соціальна політика і трудові відносини», – сказано у звіті.

Найгірший прогрес Україна показала у сферах «Статистика й обмін інформацією», «Управління державними фінансами» та «Захист прав споживачів».

Станом на 1 січня 2020 року загальний прогрес виконання угоди за 2014-2024 роки становив 43%.

«Найбільшого прогресу за весь час імплементації Угоди про асоціацію досягнуто у сферах «Політичний діалог, національна безпека та оборона» - 86%, «Юстиція, свобода, безпека, права людини» - 82%, «Державні закупівлі» - 80%, «Технічні бар’єри у торгівлі» - 79%, «Підприємництво» - 76%», - йдеться у звіті.

Україна значно відстає від графіка виконання своїх зобов’язань за угодою у таких сферах, як «Транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги» (19%), «Фінансовий сектор» (22%), «Енергетика» (29%).

Зазначимо, у 2018 році Україна виконала 52% планових завдань за Угодою про асоціацію, у 2017 році – 41%. При цьому в ці роки органи влади також довиконували «борги» старих років.

Джерело: Європейська правда