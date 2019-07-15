Уряд встановив механізм компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ житло



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Фото: Укрінформ

Сума виплати компенсації постраждалим визначатиметься за показниками вартості спорудження житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. грн

Кабінет Міністрів України встановив механізм грошової компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації приватне житло. Відповідне рішення прийнято за ініціативи МТОТ на засіданні Уряду 10 липня. Про це йдеться у повідомленні на урядовому порталі.

Відтепер власники житлових будинків (квартир), які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ на сході України, зможуть отримати від держави грошову компенсацію.

Сума виплати компенсації постраждалим визначатиметься за показниками вартості спорудження житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. грн.

Відповідно до схваленого механізму органи місцевого самоврядування (військово-цивільні адміністрації) проводитимуть обстеження житла, зруйнованого внаслідок збройної агресії РФ, і видаватимуть відповідні акти постраждалим особам. Для прикладу, за інформацією Луганської обласної військово-цивільної адміністрації станом на 1 червня в Луганській області налічується 393 зруйновані будинки приватної форми власності.

Для отримання компенсації постраждалі мають подати відповідні заяви та документи до спеціально створених Комісій при обласних державних адміністраціях (обласних військово-цивільних адміністраціях), які будуть приймати рішення про надання грошової компенсації. Форми необхідних документів і порядок розгляду заяв мають бути розроблені МТОТ.

Кошти для забезпечення грошової компенсації за зруйноване житло будуть передбачені в Державному бюджеті України.

Зауважимо, що в основу розробленого механізму покладено принципи надання грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, що передбачені Кодексом цивільного захисту України з урахуванням того, що з 26 січня 2015 року в Донецькій та Луганській областях встановлено режим надзвичайної ситуації державного рівня воєнного характеру.

Починаючи з 2014 року, Російська Федерація чинить злочин збройної агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території. Наслідком цих дій країни-агресора стало руйнування значної кількості житла громадян на сході України. Такими діями порушено право кожної людини на житло та поставлено під загрозу забезпечення і дотримання інших фундаментальних прав людини. Уряд України робить все можливе для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ.