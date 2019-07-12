  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На ремонт старих столичних багатоповерхівок потрібно 10 млрд грн

    • Розсилка
    У Києві відбувся круглий стіл &laquo;Порятунок старого житлового фонду&raquo; - На ремонт старих столичних багатоповерхівок потрібно 10 млрд грн
    У Києві відбувся круглий стіл «Порятунок старого житлового фонду»

    Капітального ремонту потребують близько 80% старих будинків

    Близько 80 відсотків столичних багатоповерхівок потребують ремонту. Орієнтовна вартість оновлення старих будинків - 10 мільярдів гривень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час круглого столу «Порятунок старого житлового фонду», в якому взяли участь експерти-будівельники, голова ГО «Спілка власників житла України» Олексій Кучеренко, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Едуард Кругляк.

    «У Києві близько 80% багатоповерхівок потребують ремонту. Не точкового чи часткового, а комплексного капітального ремонту. Орієнтовна сума необхідних коштів - 10 мільярдів гривень. Це колосальні кошти для міського бюджету», - наголосив Кличко, якого цитує пресслужба мера.

    За його словами нове профільне законодавство, зокрема закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та інші визначають: власниками багатоквартирних будинків є громадяни і саме вони відповідальні за свою нерухомість, комфорт і безпеку в них.

    Читайте також

    «Але давайте чесно відповімо: чи готові люди до такої відповідальності? Особливо на фоні відсутності належної інформаційної кампанії, відсутності перехідного періоду, як це було в деяких країнах Європи. Людей, по суті, залишили сам-на-сам із проблемою старої неремонтованої 30-40 років «хрущовки» чи «сталінки». А ремонт будинку - це не тільки фарба для стін у під’їзді. Це - оновлення інженерних мереж, заміна ліфтів, заходи з енергозбереження, інше», - підкреслив мер столиці.

    Кличко заявив, що Київ має найбільш масштабні в Україні програми ремонту та термомодернізації будинків. Майже півтисячі багатоповерхівок вже взяли участь у програмі «70/30». 

    «Але цих обсягів недостатньо на фоні стрімкого «старіння» будівель. Саме тому, я переконаний, на рівні держави потрібно виробити ефективний механізм реновації житлового фонду, учасниками якого б стали урядові структури, муніципалітети і будинкові громади, яким ми повинні надати можливості зберегти і відновити своє житло», - зазначив Кличко. 

    Читайте також:
    Читайте також
    Віталій Кличко Київ ремонт житло будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ