На ремонт старих столичних багатоповерхівок потрібно 10 млрд грн



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У Києві відбувся круглий стіл «Порятунок старого житлового фонду»

Капітального ремонту потребують близько 80% старих будинків

Близько 80 відсотків столичних багатоповерхівок потребують ремонту. Орієнтовна вартість оновлення старих будинків - 10 мільярдів гривень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час круглого столу «Порятунок старого житлового фонду», в якому взяли участь експерти-будівельники, голова ГО «Спілка власників житла України» Олексій Кучеренко, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Едуард Кругляк.

«У Києві близько 80% багатоповерхівок потребують ремонту. Не точкового чи часткового, а комплексного капітального ремонту. Орієнтовна сума необхідних коштів - 10 мільярдів гривень. Це колосальні кошти для міського бюджету», - наголосив Кличко, якого цитує пресслужба мера.

За його словами нове профільне законодавство, зокрема закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та інші визначають: власниками багатоквартирних будинків є громадяни і саме вони відповідальні за свою нерухомість, комфорт і безпеку в них.

«Але давайте чесно відповімо: чи готові люди до такої відповідальності? Особливо на фоні відсутності належної інформаційної кампанії, відсутності перехідного періоду, як це було в деяких країнах Європи. Людей, по суті, залишили сам-на-сам із проблемою старої неремонтованої 30-40 років «хрущовки» чи «сталінки». А ремонт будинку - це не тільки фарба для стін у під’їзді. Це - оновлення інженерних мереж, заміна ліфтів, заходи з енергозбереження, інше», - підкреслив мер столиці.

Кличко заявив, що Київ має найбільш масштабні в Україні програми ремонту та термомодернізації будинків. Майже півтисячі багатоповерхівок вже взяли участь у програмі «70/30».

«Але цих обсягів недостатньо на фоні стрімкого «старіння» будівель. Саме тому, я переконаний, на рівні держави потрібно виробити ефективний механізм реновації житлового фонду, учасниками якого б стали урядові структури, муніципалітети і будинкові громади, яким ми повинні надати можливості зберегти і відновити своє житло», - зазначив Кличко.

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