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    Смерть від коронавірусу. Індія б'є рекорди

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    В Індії спостерігається сплеск коронавірусу - Смерть від коронавірусу. Індія б'є рекорди
    В Індії спостерігається сплеск коронавірусу

    Ще у квітні Індію нахвалювали через низькі показники захворюваності на Covid-19

    За минулу добу в Індії від коронавірусної хвороби Covid-19 померло рекордне число людей. Про це пише Reuters.

    Повідомляється про 2200 загиблих за день. Всього в Індії за час пандемії зафіксовано 11903 смертей від коронавірусу.

    Такий же спалах спостерігається в Пакистані, де минулої доби померло 140 осіб. У країні вже зафіксували 3307 загиблих від хвороби.

    Індія закріпилася на четвертій позиції за кількістю постраждалих від коронавірусу. За останніми даними, там 354 тисячі заражених, ще 186,9 тисяч вилікувалися. У Пакистані зафіксовано 154,7 тисячі випадків зараження, 58,4 тисяч осіб вилікувалися.

    Слід зазначити, що іще в квітні Індію, з її багатомільйонним населенням, ставили у приклад через низькі показники поширення хвороби. А вже у червні Індія випередила Британію за кількістю хворих на коронавірус.

    Такий стрибок захворюваності в Індії пов’язують із рішенням уряду відкрити ресторани, торгові центри та культові споруди після двох місяців карантину.

    До слова, наприкінці травня ЗМІ повідомили, що в Індії мавпи викрали зразки крові з коронавірусомЗазначається, що мавпи атакували лаборанта в місті Мірут, штат Уттар-Прадеш. Зграя тварин вдерлася до коледжу, напала на чоловіка та забрала зразки крові.

     Читайте також: Коронавірусний феномен Індії: лише тисяча смертей на 1,3 млрд населення
    медицина смерть Індія хвороби населення феномен коронавірус
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