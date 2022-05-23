Лукашенко розповів Путіну, звідки на Україну планується напад

Лукашенко вважає, що поляки вже роблять кроки для того, щоб «розчленити» Україну

Лукашенко запевняє, Мінську та Москві доведеться вирішувати проблеми українців

Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що українці ще проситимуть білорусів та росіян врятувати їх від поляків, які буцімто хочуть забрати собі західні області України.

Про це Лукашенко заявив під час переговорів з Путіним у Сочі. На його думку, політики вже роблять кроки для того, щоб «розчленити» Україну.

«Нас турбує, те що натовці та поляки готові вийти та забрати західну Україну, як до 39-го року. Нас це насторожує не тільки з точки зору сьогоднішньої безпеки, це також їх стратегія по західній Білорусі. Тому ми тримаємо вухо гостро. Українцям ще доведеться просити, щоб ми не допустили відриву цієї західної частини від України.

Лукашенко запевняє, що це проблеми українців, але вирішувати їх доведеться Мінську та Москві. Також політика занепокоїв вчорашній візит президента Польщі Дуди у Київ, адже «він (Дуда) нічого не вирішує і Польща займається різними фейками».

«Наше діло праве, ми нічого не боїмося і ми все одно переможемо», – додав у підсумку Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко прилетів до Росії ще 20 травня.

А перед тим самопроголошений білоруський президент перебував у Москві 16 травня, у день зустрічі керівників країн-членів Організації договору з колективної безпеки.