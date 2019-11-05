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    Уряд змінив прогноз курсу долара в бюджеті на наступний рік

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    Уряд змінив прогноз курсу долара в бюджеті на наступний рік

    Згідно з оновленим прогнозом, долар буде коштувати 27 грн

    Кабінет міністрів України прогнозує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Про це на презентації проекту держбюджету-2020 сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.

    При цьому прогноз поліпшений у порівнянні з попереднім (28,2 грн/долар), який був закладений у держбюджеті-2020 до першого читання.

    Як заявила Маркарова, курс долара закладається в макропрогнозі уряду..

    «Макропрогноз, який ми затвердили напередодні, який готується Міністерством економіки, містить середній курс 27 гривень за долар», - сказала вона.

    Після першого читання держбюджету Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України змінило макропрогноз на 2020 рік, заклавши в ньому курс на рівні 27 грн/долар.

    При цьому в оптимістичному сценарії Мінекономіки закладено курс 24,8 грн/долар.

    Згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.

     

    курс валют Мінекономіки уряд Оксана Маркарова
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