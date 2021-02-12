Смертельний вибух на дитячому майданчику в Києві: загинув чоловік (відео)

У результаті вибуху загинув киянин 1971 року народження

Сьогодні, 12 лютого, близько о 15:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на Чоколівському бульварі стався вибух.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції, екіпажі патрульних поліцейських, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці вибуху виявлено тіло місцевого мешканця, 1971 року народження.

Спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмета, що вибухнув, а також обставини.

Подія належним чином зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.