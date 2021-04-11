  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Увʼязненому в Росії активісту Євромайдану продовжили термін перебування в ШІЗО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Коломієць під час &laquo;суду&raquo; - Увʼязненому в Росії активісту Євромайдану продовжили термін перебування в ШІЗО
    Андрій Коломієць під час «суду»
    Фото: radiosvoboda.org

    Андрія Коломійця утримують в нелюдських умовах в одній з найжорсткіших колоній Росії

    Увʼязненому в Російській Федерації учаснику Революції гідності Андрію Коломійцю керівництво колонії продовжило термін перебування у штрафному ізоляторі. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на дружину політвʼязня Галину Заліханову (Коломієць).

    «У Андрія вчера збігли 10 днів у ШІЗО. Він зателефонував мені зв’язком «Зонателеком» і сказав, що його ще на 15 діб відправили до ізолятора. На нього склали ще один протокол за те, що він нібито спав. Буду уточнювати причину», – розповіла Галина Коломієць.

    У березні Коломійцю також подовжували термін перебування в ШІЗО за те, що він нібито спав.

    Раніше консул України у російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський розповів проєкту «Крим.Реалії», що Коломійця утримують у колонії російського Краснодару, де «найжорсткіші умови утримання» в порівнянні з іншими колоніями, де перебувають українські громадяни.

    У червні 2016 року українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця засудили в анексованому Криму до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

    Його затримали в російській Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків, привезли до Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських співробітників спецпідрозділу «Беркут». За словами адвоката Коломійця, з доказів обвинувачення є тільки дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.

    Також захисник Коломійця повідомив, що йому не вдалося оскаржити вирок окупаційного суду в Криму, оскільки він не зміг отримати в належний термін матеріали справи.

    У квітні 2017 року Андрій Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає політв’язнем Коломійця і вимагає його негайного звільнення.

    У 2019 році Кримська правозахисна група повідомила, що ув’язненому в Росії активістові українського Євромайдану Андрію Коломійцю в колонії не надають медичну допомогу, його стан здоров’я з кожним днем погіршується.

    Читайте також:

    Теги: Крим окупанти анексія Свобода радіо вбивство Беркут вирок Тарас Малишевський звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies