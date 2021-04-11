Увʼязненому в Росії активісту Євромайдану продовжили термін перебування в ШІЗО

Андрія Коломійця утримують в нелюдських умовах в одній з найжорсткіших колоній Росії

Увʼязненому в Російській Федерації учаснику Революції гідності Андрію Коломійцю керівництво колонії продовжило термін перебування у штрафному ізоляторі. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на дружину політвʼязня Галину Заліханову (Коломієць).

«У Андрія вчера збігли 10 днів у ШІЗО. Він зателефонував мені зв’язком «Зонателеком» і сказав, що його ще на 15 діб відправили до ізолятора. На нього склали ще один протокол за те, що він нібито спав. Буду уточнювати причину», – розповіла Галина Коломієць.

У березні Коломійцю також подовжували термін перебування в ШІЗО за те, що він нібито спав.

Раніше консул України у російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський розповів проєкту «Крим.Реалії», що Коломійця утримують у колонії російського Краснодару, де «найжорсткіші умови утримання» в порівнянні з іншими колоніями, де перебувають українські громадяни.

У червні 2016 року українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця засудили в анексованому Криму до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Його затримали в російській Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків, привезли до Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських співробітників спецпідрозділу «Беркут». За словами адвоката Коломійця, з доказів обвинувачення є тільки дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.

Також захисник Коломійця повідомив, що йому не вдалося оскаржити вирок окупаційного суду в Криму, оскільки він не зміг отримати в належний термін матеріали справи.

У квітні 2017 року Андрій Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає політв’язнем Коломійця і вимагає його негайного звільнення.

У 2019 році Кримська правозахисна група повідомила, що ув’язненому в Росії активістові українського Євромайдану Андрію Коломійцю в колонії не надають медичну допомогу, його стан здоров’я з кожним днем погіршується.