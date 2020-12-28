Побив продавчиню та викрав гроші: уродженець Луганщини пограбував магазин під Києвом

Оперативники Київщини «за гарячим слідом» затримали розбійника

У селі Крюківщина Києво-Святошинського району 27 грудня близько 4:30 зловмисник напав на продавчиню місцевого магазину — наніс удари палицею по голові та відкрито викрав гроші у сумі майже 2,5 тис. грн із каси крамниці. Після скоєного нападник втік з награбованим в невідомому напрямку.

Потерпіла жінка відразу повідомила про це на спецлінію «102». На місце події прибули працівники Вишнівського відділення поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці провели всі необхідні першочергові слідчі дії та оперативно встановили особу причетну до злочину.

Оперативники розшукали нападника в одному з магазинів Вишневого, коли той купував алкогольні напої на кошти, отримані злочинним шляхом. Чолов’яга затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розбійником виявився 35-річний уродженець Луганщини. Він неодноразово був засуджений за вчинення майнових злочинів, зокрема, крадіжки, грабіж, розбійний напад з проникненням до житла та незаконне зберігання наркотичних речовин.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні розбійного нападу. Запобіжний захід для нього обере суд. До обрання запобіжного заходу зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

За цей злочин йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.