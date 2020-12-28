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    Побив продавчиню та викрав гроші: уродженець Луганщини пограбував магазин під Києвом

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    Зловмисник ударив продавчиню палицею по голові - Побив продавчиню та викрав гроші: уродженець Луганщини пограбував магазин під Києвом
    Зловмисник ударив продавчиню палицею по голові
    Фото: Нацполіція

    Оперативники Київщини «за гарячим слідом» затримали розбійника

    У селі Крюківщина Києво-Святошинського району 27 грудня близько 4:30 зловмисник напав на продавчиню місцевого магазину — наніс удари палицею по голові та відкрито викрав гроші у сумі майже 2,5 тис. грн із каси крамниці. Після скоєного нападник втік з награбованим в невідомому напрямку.

    Потерпіла жінка відразу повідомила про це на спецлінію «102». На місце події прибули працівники Вишнівського відділення поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці провели всі необхідні першочергові слідчі дії та оперативно встановили особу причетну до злочину.

    Оперативники розшукали нападника в одному з магазинів Вишневого, коли той купував алкогольні напої на кошти, отримані злочинним шляхом. Чолов’яга затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Розбійником виявився 35-річний уродженець Луганщини. Він неодноразово був засуджений за вчинення майнових злочинів, зокрема, крадіжки, грабіж, розбійний напад з проникненням до житла та незаконне зберігання наркотичних речовин.

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    Побив продавчиню та викрав гроші: уродженець Луганщини пограбував магазин під Києвом
    Побив продавчиню та викрав гроші: уродженець Луганщини пограбував магазин під Києвом
    Побив продавчиню та викрав гроші: уродженець Луганщини пограбував магазин під Києвом

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

    Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні розбійного нападу. Запобіжний захід для нього обере суд. До обрання запобіжного заходу зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

    За цей злочин йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина напад пограбування злочин злочинець магазин
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