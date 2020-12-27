Поліція США знайшла людину, пов'язану з вибухом фургона в Нешвіллі

Людина, як вважається, пов'язана з фургоном, що вибухнув у п'ятницю вранці

Поліція знайшла людину, яка пов'язана з автофургоном, який вибухнув 25 грудня в американському місті Нешвілл.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Інші подробиці розслідування наразі невідомі.

Наголошується, що поліція знайшла щонайменше одну людину, пов'язану з інцидентом у центрі міста. Вона, як вважається, пов'язана з фургоном, що вибухнув у п'ятницю вранці.

Як відомо, у Нешвіллі пообіцяли $300 тисяч винагороди за інформацію про вибух фургона.

Нагадаємо, в американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом. За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, десятки будівель та міська інфраструктура пошкоджені.

У автофургоні через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин. На місце негайно прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій.

Згодом правоохоронці виявили людські рештки в місці вибуху замінованого фургона в американському місті Нешвілл.

До слова, цього тижня у Балтиморі стався вибух, понад 20 поранених.