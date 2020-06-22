Нафта дешевшає. Експерти кажуть, що це через коронавірус



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Рекордне зростання випадків захворювання на коронавірус в усьому світі викликало побоювання, що відновлення попиту на паливо може загальмуватися

Ціни на нафту зросли в понеділок на початку торгів завдяки скороченню видобутку з боку найбільших виробників, проте глобальне зростання захворюваності на Covid-19 загальмувало це зростання і ціни на чорне золото демонструють негативну динаміку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля серпневої нафти Brent становила $42,04 (-0,36%). Барель серпневої нафти WTI торгувався за $39,62 (-0,53%). Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $42,19 і $39,83 відповідно.

За минулий тиждень Brent додала в ціні 8,9%, WTI - 9,6%.

Нафтові котирування різко підскочили на початку торгів у зв'язку зі скороченням поставок сировини, проте рекордне зростання випадків захворювання на коронавірус в усьому світі викликало побоювання, що відновлення попиту на паливо може загальмуватися.

За підсумками минулого тижня обидва еталонні контракти подорожчали приблизно на 9%. При цьому ф'ючерси на нафту марки Brent перейшли у стан беквордації, коли негайний продаж нафти дає більший прибуток, ніж форвардні угоди. Зазвичай це свідчить про скорочення поставок.

«Ринок дещо знизився порівняно з жовтнем... і ми припускаємо, що до листопада ринок може стати дефіцитним, - сказав економіст сінгапурського банку OCBC Хауї Лі. - Я вважаю, що цінам на нафту буде дедалі важче зростати, особливо через занепокоення з приводу другої хвилі (коронавірусної кризи)».

Минулого тижня кількість діючих нафтових і газових бурових установок у Сполучених Штатах і Канаді впала до рекордно низького рівня. Це відбулося, незважаючи на те, що більш високі ціни на нафту спонукають деяких виробників сланцевої нафти відновити виробництво.

Ціни на нафту також підтримуються відновленням попиту на паливо в усьому світі після обвалу в квітні-травні через карантинний режим.

Проте, 21 червня ВООЗ повідомила про рекордне зростання захворюваності на коронавірус. За її даними, найбільше зростання спостерігалося в Північній і Південній Америці.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 19587

Одужали 16642

Померли 10012

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Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.



