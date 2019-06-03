В Албанії тривають антиурядові протести: в сутичках постраждали 13 осіб



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Протести в Албанії почалися іще в лютому 2019 року

Тисячі демонстрантів вимагали в Албанії відставки уряду

Тисячі прихильників опозиції у неділю вийшли на вулиці албанської столиці Тирани, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Еді Рами.

Про це повідомляє DW.

«Унаслідок сутичок з правоохоронцями дістали поранення 10 поліцейських та троє протестувальників», - йдеться у повідомленні.

«Рама, йди геть», - вигукували демонстранти, кидаючи в правоохоронців петарди, каміння та димові бомби попри заклики організаторів протестної акції утриматися від насильства. Посольство США в Албанії засудило такі дії протестувальників та закликало опозицію до діалогу з владою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який перебував з візитом у Тирані, також засудив насильство. «Політичне насильство суперечить нашим демократичним цінностям. Це абсолютно неприйнятно», - сказав він.