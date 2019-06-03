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    В Албанії тривають антиурядові протести: в сутичках постраждали 13 осіб

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    Протести в Албанії почалися іще в лютому 2019 року - В Албанії тривають антиурядові протести: в сутичках постраждали 13 осіб
    Протести в Албанії почалися іще в лютому 2019 року

    Тисячі демонстрантів вимагали в Албанії відставки уряду

    Тисячі прихильників опозиції у неділю вийшли на вулиці албанської столиці Тирани, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Еді Рами.

    Про це повідомляє DW.

    «Унаслідок сутичок з правоохоронцями дістали поранення 10 поліцейських та троє протестувальників», - йдеться у повідомленні.

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    «Рама, йди геть», - вигукували демонстранти, кидаючи в правоохоронців петарди, каміння та димові бомби попри заклики організаторів протестної акції утриматися від насильства. Посольство США в Албанії засудило такі дії протестувальників та закликало опозицію до діалогу з владою.

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який перебував з візитом у Тирані, також засудив насильство. «Політичне насильство суперечить нашим демократичним цінностям. Це абсолютно неприйнятно», - сказав він.

    Протести в Албанії почалися в лютому 2019 року. Опозиція вимагає проведення нових виборів і відставки Рами, який обіймає посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у фальшуванні результатів виборів та корупції. Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзників здали свої мандати на знак протесту.

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