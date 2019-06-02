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    У світі

    У Норвегії відкрили перший у Європі підводний ресторан

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    <p>Ресторан може обслуговувати до 40 відвідувачів в день, п'ять вечорів на тиждень</p> - У Норвегії відкрили перший у Європі підводний ресторан

    Ресторан може обслуговувати до 40 відвідувачів в день, п'ять вечорів на тиждень

    Ресторан вже повністю заброньовано на наступні шість місяців

    На півдні Норвегії відкрився новий ресторан Under - перший в Європі ресторан, що знаходиться під водою.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Local.

    Ресторан виглядає як гігантський бетонний моноліт, який виступає зі скелястої берегової лінії, друга частина якого опущена в Північне море на глибину п'ять метрів.

    Клієнти входять в ресторан з берега через прохід з дерев'яними панелями і спускаються по довгих дубових сходах. Усередині центральне місце займає гігантське плексігласове підводне вікно з панорамним видом на підводний світ.

    Ресторан може обслуговувати до 40 відвідувачів в день, п'ять вечорів на тиждень. В меню в основному місцеві види риби, які виловлюють в Атлантиці.

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    Дегустаційне меню, що складається з 16-18 страв, коштує 2250 крон (230 євро) на людину – ціна буде вдвічі вищою, якщо в замовленні буде вино.

    Проте, ресторан повністю заброньовано на наступні шість місяців.           

    До слова, нещодавно на Київщині зловили аферистку, яка ошукувала ресторани по всій Україні.

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