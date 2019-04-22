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    В Алжирі заарештували п’ять мільярдерів

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    Серед заарештованих - Іссад Ребраб, статки якого на початок 2019 року складали 3,8 млрд доларів - В Алжирі заарештували п’ять мільярдерів
    Серед заарештованих - Іссад Ребраб, статки якого на початок 2019 року складали 3,8 млрд доларів

    Серед арештованих шостий в списку найбагатших африканців

    Державне телебачення Алжиру повідомляє про арешт п’яти мільярдерів. Арешти відбулися в рамках антикорупційного розслідування. Про це пише інформаційне агентство Reuters.  

    Серед заарештованих Іссад Ребраб, статки якого на початок 2019 року складали 3,8 млрд доларів. Ребраб за оцінками  Forbes посідає шосту сходинку серед найбагатших африканців.

    Також серед заарештованих чотири брати клану Кунінеф. Їх підозрюють в зв’язках із колишнім президентом країни Абдельазізом Бутефлікою. 

    Нагадаємо, раніше парламент Алжиру затвердив Абделькадера Бенсалеха тимчасовим виконувачем обов’язків президента країни. 

    Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухали протести проти чинного президента, який керував країною з 1999 року.

    В березні сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

    82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.

    арешт розкіш розслідування Африка
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