У Нідерландах прогриміли два вибухи



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Імовірно, бомба була захована у посилці

В Амстердамі стався подвійний вибух в офісі поштової компанії. Про це повідомляє пресслужба поліції.

У пресслужбі поліції повідомляють, що постраждалих, поки що, немає. За адресою, де стався вибух, зареєстровані чотири компанії.

«Вранці в середу стався вибух в поштовому відділенні ділової будівлі, незадовго до 8 години ранку, імовірно викликаний вибухом бомби. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

На місці працюють вибухотехніки і спецслужби.

Згодом у поліції Нідерландів уточнили, що другий вибух в поштовому відділенні відбувся не в Амстердамі, а на південному-сході країни в місті Керкраде. Про це повідомляє прес-служба поліції.

«Досі невідомо, чи є зв'язок з вибухом пакету листів сьогодні вранці в Амстердамі», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в австрійському місті Хершинг стався вибух на фабриці з переробки відходів, у результаті чого постраждали дев’ятеро людей.