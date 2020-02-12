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    У Нідерландах прогриміли два вибухи

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    У Нідерландах прогриміли два вибухи
    Ілюстративне фото

    Імовірно, бомба була захована у посилці

    В Амстердамі стався подвійний вибух в офісі поштової компанії. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    У пресслужбі поліції повідомляють, що постраждалих, поки що, немає. За адресою, де стався вибух, зареєстровані чотири компанії.

    «Вранці в середу стався вибух в поштовому відділенні ділової будівлі, незадовго до 8 години ранку, імовірно викликаний вибухом бомби. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

    На місці працюють вибухотехніки і спецслужби.

    Згодом у поліції Нідерландів уточнили, що другий вибух в поштовому відділенні відбувся не в Амстердамі, а на південному-сході країни в місті Керкраде. Про це повідомляє прес-служба поліції.

    «Досі невідомо, чи є зв'язок з вибухом пакету листів сьогодні вранці в Амстердамі», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялось, що в австрійському місті Хершинг стався вибух на фабриці з переробки відходів, у результаті чого постраждали дев’ятеро людей.

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