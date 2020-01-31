Вибух у будинку на Київщині: з’явилося відео з місця події (фото)



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В результаті вибуху пошкоджено автомобіль, який було припарковано під вікнами будинку Фото: ДСНС

У квартирі стався вибух газу

Внаслідок вибуху, що стався у багатоповерхівці на вулиці Київській в Обухові, незначні опіки отримав власник квартири 1945 року народження, від госпіталізації він відмовився.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Повідомлення про вибух побутового газу без послідуючого горіння у квартирі на 8-му поверсі десятиповерховому будинку надійшло до до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 13:02.

На місце події виїхали рятувальники 16-ї ДПРЧ м. Обухів.

Внаслідок вибуху порушень цілісності несучих конструкцій немає.

В результаті вибуху пошкоджено автомобіль, який було припарковано під вікнами будинку, оздоблення кухні, речі побутового вжитку, а також міжкімнатні двері.

Газовою службою проведено перекриття газу. На місці події перебували медичні працівники, поліція, служба газу та представники міської влади.

Причини вибуху встановлюються.

Раніше про вибух у багатоповерхівці в Обухові повідомила поліція Київщини.