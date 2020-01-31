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    Вибух у будинку на Київщині: з’явилося відео з місця події (фото)

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    В результаті вибуху пошкоджено автомобіль, який було припарковано під вікнами будинку - Вибух у будинку на Київщині: з’явилося відео з місця події (фото)
    В результаті вибуху пошкоджено автомобіль, який було припарковано під вікнами будинку
    Фото: ДСНС

    У квартирі стався вибух газу

    Внаслідок вибуху, що стався у багатоповерхівці на вулиці Київській в Обухові, незначні опіки отримав власник квартири 1945 року народження, від госпіталізації він відмовився.

    Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Повідомлення про вибух побутового газу без послідуючого горіння у квартирі на 8-му поверсі десятиповерховому будинку надійшло до до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 13:02.

    На місце події виїхали рятувальники 16-ї ДПРЧ м. Обухів.

    Внаслідок вибуху порушень цілісності несучих конструкцій немає.

    В результаті вибуху пошкоджено автомобіль, який було припарковано під вікнами будинку, оздоблення кухні, речі побутового вжитку, а також міжкімнатні двері. 

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    Вибух у будинку на Київщині: з’явилося відео з місця події (фото)
    Вибух у будинку на Київщині: з’явилося відео з місця події (фото)
    Вибух у будинку на Київщині: з’явилося відео з місця події (фото)

    Газовою службою проведено перекриття газу. На місці події перебували медичні працівники, поліція, служба газу та представники міської влади.

    Причини вибуху встановлюються.

    Раніше про вибух у багатоповерхівці в Обухові повідомила поліція Київщини.

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