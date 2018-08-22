В Аргентині спалили 400 кг «російського дипломатичного кокаїну»



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У дипломатичній пошті в посольстві Росії взимку були виявлені 12 валіз із 400 кг кокаїну

В Аргентині у вівторок, 21 серпня, спалили кокаїн, який був виявлений в одному з будинків посольства Росії в Буенос-Айресі, повідомляє ТАСС.



Наркотики були знищені в крематорії в присутності міністра безпеки країни Патрісії Буллрич і посла Росії Дмитра Феоктистова.

«Це важлива подія в рамках операції «12 королев». Це була дуже складна операція з високим рівнем взаємодії. Російські поліцейські приїжджали сім разів», - розповіла Буллрич.



За її словами, завдяки спільним діям, які включали в себе заміну кокаїну борошном і відстеження поставки, вдалося «викрити весь злочинний ланцюжок як в Аргентині, так і в Росії».



«Активна частина операції з припинення поставок наркотиків закінчена, але ми, безумовно, сподіваємося, що це старт для нової співпраці Росії і Аргентини», - зазначив Феоктистов.



Буллрич наголосила, що проведена операція – «приголомшливий приклад співпраці між правоохоронними органами двох країн».



«Колишній посол РФ Віктор Коронеллі прийшов в Міністерство безпеки пізно ввечері і повідомив нам, що є підстави вважати, що в одному з будинків посольства перебуває кокаїн. Ми відразу ж подзвонили жандармерії, і цієї ж ночі до 6 ранку, коли повинні були прийти люди, які стежать за цим приміщенням, ми провели заміну кокаїну борошном. Потім була довга спільна робота жандармерії і поліції Росії», - сказала вона.



«Операція тривала 14 місяців, і в якийсь момент ми вже думали, що вони [злочинці] не приїдуть за вантажем, що вони зрозуміли, що хтось щось запідозрив. Однак все пройшло успішно», - додала Буллрич.

Нагадаємо, у лютому цього року в Аргентині в дипломатичній пошті посольства Росії знайшли близько 400 кг кокаїну.

Пізніше стало відомо, що п'ятьох осіб було заарештовано за підозрою в торгівлі наркотиками після того, як у російському посольстві в Аргентині виявили 389 кілограмів кокаїну.

Після того, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що наркотики належали співробітнику технічного складу установи, який закінчив на той час відрядження за строковим трудовим договором.

Знайдені в посольстві Росії в Аргентині сумки, в яких був кокаїн, замінений пізніше під час спецоперації борошном, перевозив до Росії літак Іл-96 льотного загону «Росія», який знаходиться у віданні управління справами президента РФ і займається перевезенням перших осіб держави.