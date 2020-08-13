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    В армії за минулу добу зафіксовано 47 випадків Covid-19

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    Всього за час пандемії одужало &ndash; 727 осіб, летальних випадків &ndash; 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 680 особи&raquo;, - йдеться у повідомленні - В армії за минулу добу зафіксовано 47 випадків Covid-19
    Всього за час пандемії одужало – 727 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 680 особи», - йдеться у повідомленні

    Всього від початку пандемії на коронавірус хворіють 354 військовослужбовців

    За добу 12 серпня у Збройних силах України зафіксували 47 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

    Зазначається, що всього від початку пандемії на коронавірус хворіють 354 військовослужбовців.

    «Всього за час пандемії одужало – 727 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 680 особи», - йдеться у повідомленні.

    У війську інформують, що у лікарнях наразі перебуває сім осіб.

    «На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 39 осіб (Львівська область – 25 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України, Київська область – 7 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України, Дніпропетровська область - 1 військовослужбовець, Чернівецька область - 1 військовослужбовець)», - пише Командування Медичних сил.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      86140
    • Одужали
      46216
    • Хворіють
      37932
    • Померли
      1992

    До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано  1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії –  1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).

    Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

    ЗСУ військові Чернівецька область Facebook коронавірус
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