В армії за минулу добу зафіксовано 47 випадків Covid-19



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Всього за час пандемії одужало – 727 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 680 особи», - йдеться у повідомленні

Всього від початку пандемії на коронавірус хворіють 354 військовослужбовців

За добу 12 серпня у Збройних силах України зафіксували 47 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що всього від початку пандемії на коронавірус хворіють 354 військовослужбовців.

«Всього за час пандемії одужало – 727 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 680 особи», - йдеться у повідомленні.

У війську інформують, що у лікарнях наразі перебуває сім осіб.

«На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 39 осіб (Львівська область – 25 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України, Київська область – 7 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України, Дніпропетровська область - 1 військовослужбовець, Чернівецька область - 1 військовослужбовець)», - пише Командування Медичних сил.

Коронавірус в Україні

Всього 86140

Одужали 46216

Хворіють 37932

Померли 1992

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До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).

Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію