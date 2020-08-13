МОЗ: кількість областей, не готових до послаблення карантину, зросла



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До оновленого сьогодні списку були додані Тернопільська та Черкаська області.

Станом на 13 серпня до послаблення карантину не готовий Київ та ще 11 регіонів

В Україні станом на 13 серпня до послаблення карантину не готовий Київ та ще 11 регіонів. До оновленого сьогодні списку були додані Тернопільська та Черкаська області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження:

Київ

Волинська область;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Черкаська область;

Чернівецька область.

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях не більш ніж 50%;

проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.

Коронавірус в Україні Всього 86140

Одужали 46216

Хворіють 37932

Померли 1992 Копіювати код для вставки

До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).

Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію