Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику



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Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 13 серпня Джерело: пресслужба мера Києва

Минулої доби від коронавірусу померли двоє киян

За минулу добу у Києві найбільше нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Дарницькому районі. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 38. У Солом’янському – 19. Та в Деснянському районі – 16 випадків», - написав він.

Мер повідомив, що ще двоє людей померли від коронавірусу.

«У 133 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 149 киян. На сьогодні в столиці вже 10 002 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

73 жінки віком від 18 до 72 років,

5 дівчаток від 1 до 14 років,

53 чоловіки віком від 21 до 75 рокiв,

двоє хлопчиків - 3 і 14 років.

Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

До лікарень столиці госпіталізовані 22 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко розповсюджуватиметься вірус. Від того, як ми дотримуємося елементарних правил, наскільки ми уважні до свого здоров’я. Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 86140

Одужали 46216

Хворіють 37932

Померли 1992

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Як повідомлялося, станом на ранок 13 серпня у Києві підтверджено 10002 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 133 особи.