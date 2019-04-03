В Австралії засудили заяву свого сенатора щодо теракту в Крайстчерчі



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Внаслідок теракту в Крайстчерчі загинули 50 людей

Ультраправий незалежний сенатор Фрейзер Аннінг вважає, що до нападу на новозеландські мечеті призвела відповідна імміграційна програма

В Австралії офіційно засудили сенатора Фрейзера Аннінга, який назвав імміграцію мусульман причиною нападу на дві мечеті в новозеландському Крайстчерчі.

Про це повідомляє ВВС.

«Сенат Австралії офіційно засудив законодавця, який викликав обурення, звинувачуючи міграцію мусульман у нападі на новозеландські мечеті», - йдеться у повідомленні.

Ультраправий незалежний сенатор Фрейзер Аннінг прокоментував стрілянину в Крайстчерчі наступним чином: «Справжньою причиною кровопролиття на вулицях Нової Зеландії є імміграційна програма, яка в першу чергу дозволила мусульманським фанатикам мігрувати в Нову Зеландію».

У Сенаті підкреслили, що коментарі Аннінга не відображали погляди парламенту або австралійського народу. Законодавці визнали його слова «ганебними» і «жахливими», засудивши його спробу «приписати провину жертвам жахливого злочину і паплюжити людей на основі релігії».

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Джерело: Укрінформ