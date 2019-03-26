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    В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі

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    Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі - В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі
    Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі

    На місце направлено більше 10 пожежних машин

    В Баку горить торговельний центр «Діглас». Пожежа сталася в одному з магазинів торгового центру.

    Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі, повідомляє азербайджанське агентство Trend.

    Зазначається, що 26 березня на гарячу лінію 112 МНС Азербайджану надійшла інформація про пожежу на території в Низаминського району Баку, де розташовані торгові та інші об'єкти.

    На місце направлено більше 10 пожежних машин.

    Подробиці надзвичайної події з’ясовуються.

    Раніше повідомлялося, що у Польщі затриманий екс-генеральний директор «Кемеровського кондитерського комбінату», співвласник згорілого в Кемерово торгового центру «Зимова вишня» В'ячеслав Вишневський.

    У результаті пожежі в ТРЦ «Зимова вишня» в Кемерово, яка сталася 25 березня 2018 року, за офіційними даними, загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина.

    Сім'ї загиблих і постраждалих під час пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» не отримували виплат від співвласника згорілого ТЦ.

    Джерело: УНН

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