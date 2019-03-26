В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі

На місце направлено більше 10 пожежних машин

В Баку горить торговельний центр «Діглас». Пожежа сталася в одному з магазинів торгового центру.

Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі, повідомляє азербайджанське агентство Trend.

Зазначається, що 26 березня на гарячу лінію 112 МНС Азербайджану надійшла інформація про пожежу на території в Низаминського району Баку, де розташовані торгові та інші об'єкти.

На місце направлено більше 10 пожежних машин.

Подробиці надзвичайної події з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що у Польщі затриманий екс-генеральний директор «Кемеровського кондитерського комбінату», співвласник згорілого в Кемерово торгового центру «Зимова вишня» В'ячеслав Вишневський.

У результаті пожежі в ТРЦ «Зимова вишня» в Кемерово, яка сталася 25 березня 2018 року, за офіційними даними, загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина.

Сім'ї загиблих і постраждалих під час пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» не отримували виплат від співвласника згорілого ТЦ.

Джерело: УНН