  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Бундестазі закликають збільшити постачання озброєнь до України

    Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт дала офіційну згоду на поставку Україні 58 бойових машин піхоти PbV-501 - В Бундестазі закликають збільшити постачання озброєнь до України
    Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт дала офіційну згоду на поставку Україні 58 бойових машин піхоти PbV-501
    фото з відкритих джерел

    Нашій країні потрібно більше зброї для захисту

    Поряд з санкціями та політичним тиском на Росію, в першу чергу необхідно збільшити постачання озброєнь Україні для ефективного захисту, а також для звільнення окупованих територій.

    Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер.

    «Ми повинні значно посилити політичний та економічний тиск на Росію, як уже оголосили Анналена Бербок (голова МЗС Німеччини – ред) та Роберт Хабек (міністр економіки та захисту клімату ФРН – ред.), анонсувавши додаткові санкції», – заявив політик

    «Але перш за все Україні потрібно більше зброї для захисту. Крім того, через злочини, скоєні на окупованих територіях, «захист» також означає звільнення окупованих територій. Тому ми маємо постачати більше зброї та озброєнь, які необхідні», – підсумував Робін Вагнер.

    Раніше бригадний генерал армії США Блейн Холт заявив, що замість створення безпольотної зони в класичному варіанті США повинні розглянути питання надання Україні сучасної зброї для протидії авіа та ракетним ударам, а також атакам з моря.

    Також, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про домовленість щодо «конкретних кроків», які мають зменшити кількість російських ракет, що потрапляють в об'єкти в Україні, після переговорів з американською делегацією у Варшаві.

    Читайте також: Посол Німеччини Анка Фельдгузен: Путін зазнає поразки, а Росія вже програла
    Теги: росія окупанти Німеччина міністр зброя санкції війна Бундестаг Україна озброєння Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Бундестазі закликають збільшити постачання озброєнь до України