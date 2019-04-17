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    В Естонії різко зросла кількість хворих на кір

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    П&rsquo;ять людей захворіли на кір у Таллінні - В Естонії різко зросла кількість хворих на кір
    П’ять людей захворіли на кір у Таллінні

    В Естонії за три місяці захворіло на кір більше людей, ніж за весь минулий рік

    У Естонії стрімко зростає захворюваність на кір. У семи випадках хвороба була привезена з України, Єгипту, Шрі-Ланки та Росії, троє людей заразилися в результаті контакту з зараженими і був один випадок місцевого зараження.

    Про це повідомляє ERR.

    «Є причини для занепокоєння, тому що на тлі несприятливої ситуації з кором в Європі і світі не виключені нові випадки захворювання і місцеве поширення хвороби», - сказала головний спеціаліст відділу стеження і нагляду за інфекційними захворюваннями департаменту здоров’я в Естонії Ірина Філіппова.

    Повідомляється, що в Естонії за три місяці захворіло на кір більше людей, ніж за весь минулий рік.

    У 2018 році на кір захворіло 10 осіб, за три місяці поточного - вже 11. П’ять хворих зафіксували у Таллінні, інші - в Харьюмаа, Пярнумаа, Тартумаа і Сааремаа.

    Нагадаємо, у Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста у зв’язку із спалахом кору.

    В ВООЗ заявили, що кількість випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, збільшилася втричі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

    Джерело: УНН

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