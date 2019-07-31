В ФРН скептично ставляться до ідеї США створити військово-морську коаліцію в Перській затоці



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Скептицизм розділяють члени правлячої коаліції в ФРН – соціал-демократи і християнські-демократи

Віце-канцлер і міністр фінансів ФРН соціал-демократ Олаф Шольц повідомив, що скептично дивиться на пропозицію США створити військово-морську коаліцію для моніторингу Перської затоки і Ормузької протоки із метою стримування Ірану.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Посольство США в Берліні в вівторок заявило, що Вашингтон направив офіційний запит таким країнам як ФРН, Франція і Велика Британія щодо приєднання до місії, яка б мала протидіяти іранській агресії на морі.

Олаф Шольц не лише висловив власне скептичне ставлення до цієї ініціативи, але і заявив, що його позицію розділяє багато інших представників уряду ФРН. Німецький урядовець висловив переконання, що перш за все головним завданням є уникнення воєнної ескалації – в той же час пропозиція США несе для Берліну ризики бути втягнутими у значний конфлікт із Іраном. Окремо Олаф Шольц заявив про те, що, на його думку, домовленість 2015 року щодо іранської ядерної програми є найкращим способом зняти занепокоєння США щодо можливості розвитку ядерної зброї Тегераном.

Представник Християнсько-демократичного союзу Норберт Рьоттген теж заявив, що ФРН краще не приєднуватися до ініціативи Вашингтону щодо підтримання безпеки в районі Перської затоки. Замість цього, на його думку, європейці мали б створити власну військово-морську місію для забезпечення свободи мореплавства.

Колишній глава СДПН і канцлер ФРН в 1998-2005 роках Герхард Шредер підтримав своїх однопартійців в опозиції до ініціативи США, вважаючи, що вона може призвести до іще більшої ескалації протистояння із Іраном.

Раніше повідомлялося, що Британія посилить військову присутність у Перській затоці.