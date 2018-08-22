В Генпрокуратурі пояснили, чому Новікова відпустили з-під варти



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Микола Новіков

За словами Лисенка, попередні покази Новікова щодо місця його перебування на морському узбережжі під час скоєння нападу на Гандзюк слідством та ним особисто – спростовані

Підозрюваний у справі нападу на Катерину Гандзюк Микола Новіков дійсно перебував неподалік місця злочину, але злочин не вчиняв.

Про це 22 серпня у соцмережі Facebook повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

«У зв’язку із додатковими показами, отриманими від підозрюваного Новікова, які він раніше приховував від слідства, була встановлена його непричетність до скоєння злочину по відношенню до Гандзюк. Це стало підставою для того, щоб прокуратурою Херсонської області було закрито кримінальне провадження відносно Новікова за відсутністю в його діях складу злочину», - заявив Лисенко.

Він зазначив, що постанову надано до Ізолятору тимчасового тримання для звільнення затриманого з-під варти.

«Попередні покази Новікова щодо місця його перебування на морському узбережжі під час скоєння нападу на Гандзюк слідством та ним особисто – спростовані. В ході слідства встановлено і новими показами Новікова підтверджено, що він дійсно перебував неподалік місця злочину, але злочин не вчиняв», - підкреслив Лисенко.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

Як відомо, сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня.